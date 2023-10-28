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В стране и мире

Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

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Пьяный москвич несколько раз ударил ножом знакомого гражданина Великобритании во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ, передает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 26 октября в квартире на востоке Москвы. Отмечается, что 37-летний мужчина распивал алкоголь с малознакомым подданным Великобритании. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что россиянин заподозрил гостя столицы в шпионаже.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Подозреваемый задержан, его допрашивают следователи. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее сообщалось, что две россиянки устроили драку в раздевалке детского сада на глазах у воспитанников. Инцидент произошел в Ухте. Одна из женщин беременна. Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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