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В стране и мире

Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

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Житель Великобритании воссоединился с пропавшей собакой благодаря дрону, с помощью которого ее нашли. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летний лабрадор по кличке Молли пропал 20 октября в деревне Тиссингтон, графство Дербишир. 58-летний хозяин собаки фермер Майк Херридж безуспешно искал питомца вместе с семьей в течение трех дней. «Честно говоря, я не думал, что мы найдем ее живой. Я начал искать ее в канавах или ямах, куда она могла провалиться. Она полностью слепа и малоподвижна», — рассказал мужчина.

Когда Херридж потерял надежду на воссоединение с питомцем, его старшая дочь Натали обратилась в благотворительную организацию Drone to Home, которая занимается поиском пропавших животных с помощью дронов. На ферму Херриджа приехал специалист. За несколько часов ему удалось отыскать Молли, бродящую по пастбищу всего в 600 метрах от дома.

Хозяин тут же отправился к собаке на машине. По словам мужчины, когда Молли услышала его голос, то начала радостно прыгать вокруг него. «Я обнял ее и подумал: "Не могу поверить, что сейчас держу тебя в своих руках"» — вспоминает фермер. Вскоре истощенная собака вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в США охотник на оленей спас убежавшую из дома и заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку. Выяснилось, что Сара Элис Грайс нашлась примерно в полутора километрах от дома.

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Источник — lenta.ru
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