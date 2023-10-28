Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

28.10.2023 | 12:31

Житель Великобритании воссоединился с пропавшей собакой благодаря дрону, с помощью которого ее нашли. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летний лабрадор по кличке Молли пропал 20 октября в деревне Тиссингтон, графство Дербишир. 58-летний хозяин собаки фермер Майк Херридж безуспешно искал питомца вместе с семьей в течение трех дней. «Честно говоря, я не думал, что мы найдем ее живой. Я начал искать ее в канавах или ямах, куда она могла провалиться. Она полностью слепа и малоподвижна», — рассказал мужчина.

Когда Херридж потерял надежду на воссоединение с питомцем, его старшая дочь Натали обратилась в благотворительную организацию Drone to Home, которая занимается поиском пропавших животных с помощью дронов. На ферму Херриджа приехал специалист. За несколько часов ему удалось отыскать Молли, бродящую по пастбищу всего в 600 метрах от дома.

Хозяин тут же отправился к собаке на машине. По словам мужчины, когда Молли услышала его голос, то начала радостно прыгать вокруг него. «Я обнял ее и подумал: "Не могу поверить, что сейчас держу тебя в своих руках"» — вспоминает фермер. Вскоре истощенная собака вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в США охотник на оленей спас убежавшую из дома и заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку. Выяснилось, что Сара Элис Грайс нашлась примерно в полутора километрах от дома.