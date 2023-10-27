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В стране и мире

Центробанк России повысил ключевую ставку

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Банк России по итогам заседания совета директоров 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на два процентных пункта, до 15 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Большинство аналитиков ожидали роста ставки, однако чаще всего они склонялась к тому, что Центробанк ограничится повышением на один процентный пункт, до 14 процентов.

За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор объясняет повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

В нынешнем пресс-релизе указано, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше более ранних прогнозов. При этом увеличение внутреннего спроса все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

Регулятор считает, что в таких условиях слабого рубля и дефицита трудовых ресурсов производителям проще переносить возросшие издержки в цены. В связи с этими обстоятельствами ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции к концу года в сторону повышения — до 7-7,5 процента. В 2024 году регулятор ожидает рост цен в районе 4-4,5 процента.

Также ЦБ предупредил, что ожидать скорого снижения ставки не стоит, ДКП будет оставаться достаточно жесткой продолжительный период, иначе с инфляцией не справиться.

Накануне первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил предстоящее заседание ЦБ с битвой при Ватерлоо, поскольку оно во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынка в оставшемся 2023-м и, прежде всего, в 2024 году.

Также в четверг, 26 октября, Европейский центробанк (ЕЦБ) сохранил ставку на уровне 4,5 процента, центробанк Турции поднял ее с 30 до 35 процентов, что обусловлено ростом инфляции выше 60 процентов с начала года, а Нацбанк Украины, напротив, опустил ставку сразу на четыре процента. В последнем случае регулятор объяснили, что пойти на ослабление ДКП позволяют улучшения в национальной экономике и сдержанная реакция рынка на отказ от фиксированного курса гривны.

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Источник — lenta.ru
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