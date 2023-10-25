Россиянам предрекли споры из-за нового закона о дачах

25.10.2023 | 16:03

Новый закон об общем имуществе в садовых кооперативах может стать причиной конфликтов у дачников. Споры из-за недавно принятых правил предрекла юрист Оксана Бондаревич, пишет aif.ru.

Речь идет о законе, который вступил в силу с 1 октября - теперь все общее имущество считается совместной собственностью владельцев земельных участков. К этой категории могут относиться дороги и проезды, площадки для отдыха, детских игр, шлагбаумы и другая инфраструктура. Решение по возведению или сносу таких объектов должно приниматься на общем собрании собственников.

Юрист предполагает, что для многих садоводческих товариществ изменения в законе могут стать почвой для новых конфликтов, а также увеличат финансовую нагрузку на людей.

«У нас есть товарищества, которые были созданы очень давно. В них часть земель уже заброшена: старшее поколение или ушло в мир иной, или не может заниматься садом. А молодежи эти участки не интересны. К тому же, многие садовые участки использовались "на птичьих правах", и потомки не могут или не хотят их "амнистировать". Возникает много вопросов: как в таком случае идентифицировать тех, кто называет себя наследниками? Где и как искать тех, кто раньше вел свое приусадебное хозяйство? Ведь они тоже должны как-то участвовать в общих обсуждениях. Так что даже организовать собрание, на мой взгляд, будет непросто», - рассказала Бондаревич.

Специалистка допускает, что руководству СНТ придется наводить порядок в документах и четко выяснить, кому какая доля в товариществе принадлежит. Однако на кадастровые работы тоже нужны деньги - их можно получить либо из членских взносов, либо за счет дополнительных доходов (например, от сдачи общего имущества в аренду).

Ранее дачникам рассказали о нюансах взносов в СНТ. Так, при вступлении в товарищество не нужно платить деньги. Обязательными остались периодические членские взносы и целевые, взимаемые единовременно на большую покупку для товарищества, отметили эксперты.