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В стране и мире

Не стало самой старой собаки в мире

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Пес породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в мире Книгой рекордов Гиннесса, не дожил до 32-го дня рождения. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Боби прожил 31 год и 165 дней. Все это время он провел в семье Коста, в португальской деревне Конкейрос, недалеко от города Лейрия. Его не стало 21 октября, первой об этом сообщила ветеринар Карен Бекер, которая несколько раз встречала Боби и осматривала его, когда он был уже в почтенном возрасте. Бекер попрощалась с Боби на своей странице в социальных сетях.

«Прошлой ночью этот хороший мальчик обрел крылья. Несмотря на то что он пережил всех собак в истории, его 11 478 дней на Земле никогда не станут достаточным временем для тех, кто его любил. Благослови тебя Господь, Боби... ты научил мир всему, чему мог научить», - ветеринар, лечившая Боби Карен Бекер.

Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала Боби как самого старого пса в истории 2 февраля 2023 года. Он родился в 1992 году.

Хозяин собаки 38-летний Леонель Коста в мае устроил вечеринку по случаю 31-го дня рождения питомца. Праздник посетили более 100 гостей, среди которых были и поклонники Боби из других стран.

По словам Косты, у него уже было несколько собак-долгожителей, но Боби — единственный в своем роде. Пса никогда не держали на цепи, поэтому он часто гулял по соседним фермам и лесам и общался с другими животными. Постарев, Боби стал менее активным. Из-за трудностей с передвижением последние годы он почти все время проводил на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками.

Коста отмечал, что Боби никогда не страдал от серьезных проблем со здоровьем. Лишь в 2018 году собака попала в ветеринарную клинику, когда потеряла сознание из-за затрудненного дыхания. «Боби особенный. Глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек», — рассказывал Коста в мае.

Ранее обитающую в большом аквариуме в Сан-Франциско рыбу назвали самой старой в мире из всех живущих в неволе. Рыба рогозуб, или баррамунда, по имени Мафусаил живет в Steinhart Aquarium в Калифорнии с 1938 года, специалисты оценивают ее возраст в промежутке от 92 до 101 года и полагают, что это самка.

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Источник — lenta.ru
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