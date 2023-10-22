Участникам СВО повысят зарплату

22.10.2023 | 10:21

Зарплата участников спецоперации (СВО) на Украине повысится за счет индексации денежного довольствия российским военным на 10,5 процента, передает газета «Красная звезда».

Как отмечает замминистра обороны России Татьяна Шевцова, с учетом индексации, которая проводится с 1 октября, минимальные денежные выплаты участникам СВО теперь составят 210 тысяч рублей.

В мае Минобороны России раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне СВО.

Согласно опубликованной информации, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет выплаты составляет от 204 тысяч рублей в месяц.