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В стране и мире

Участникам СВО повысят зарплату

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Зарплата участников спецоперации (СВО) на Украине повысится за счет индексации денежного довольствия российским военным на 10,5 процента, передает газета «Красная звезда».

Как отмечает замминистра обороны России Татьяна Шевцова, с учетом индексации, которая проводится с 1 октября, минимальные денежные выплаты участникам СВО теперь составят 210 тысяч рублей.

В мае Минобороны России раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне СВО.

Согласно опубликованной информации, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет выплаты составляет от 204 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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