В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

21.10.2023 | 10:15

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Он также выступил за информирование россиян о негативных последствиях их потребления, указано в тексте обращения политика к главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.

«Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека», — говорится в тексте.

По словам Хамзаева, о данной инициативе эксперты говорят не первый год и считают наиболее действенной мерой по решению острой проблемы ожирения в России.

Ранее Михаил Мурашко на форуме «Россия — спортивная держава» сообщил, что на данный момент впервые в истории России 11 процентов граждан страдает ожирением.

В связи с этим, по словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, количество доступных мест для занятий спортом в стране будет увеличено. Парламентарий заявил, что необходимо бороться с ожирением граждан при помощи популяризации активного образа жизни.

19 октября президент страны Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил, что к 2030 году необходимо вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.