В России собрались резко повысить один вид штрафов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный Министерством юстиции проект поправок в Уголовный кодекс (УК), предусматривающий резкий рост максимальных порогов штрафов в рамках дел по экономическим статьям. Об этом со ссылкой на два источника, близкие к комиссии, пишут «Ведомости».
Изменения затрагивают десятки статьей УК. В среднем верхний порог штрафа вырастет в 1,5-2 раза. Авторы законопроекта отмечают, что он обеспечит дополнительные поступления в бюджет без создания рисков для бизнеса, так как изменения коснутся лиц, что совершили преступления, а не всех участников экономической деятельности.
В 2021-2023 годах, по данным судебного департамента при Верховном суде, по экономическим статьям были осуждены 3,1 тысячи человек. Более половины из них получили штрафы, при этом судьи стараются назначать в качестве наказания суммы, близкие к максимальным.
В пояснительной записке утверждается, нынешний размер штрафов утратил стимулирующий эффект, его повышение «усилит превентивное значение наказаний, не увеличивая число лишений свободы».
В частности, верхний порог штрафа за нарушение авторских прав вырастет с 200 тысяч рублей до миллиона, а за причинение особо крупного ущерба - с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Мошенничество «подорожает» со 120-300 тысяч рублей до 150-500 тысяч, а в особо крупном размере - до 1,5 миллиона рублей вместо одного миллиона.
Предел штрафа за незаконную банковскую деятельность увеличится с 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, а в особо крупном размере - с миллиона до пяти миллионов рублей.
Преднамеренное банкротство может обойтись не в 500 тысяч рублей, а в два миллиона рублей, а уклонение от уплаты налогов подорожает в 2,5 раза - с 200-500 тысяч рублей до 0,5-1,5 миллиона рублей. При особо крупном размере штраф может достигать пяти миллионов.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил законодательные новации накопленным уровнем инфляции. Однако советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян напомнил, что размер крупного и особо крупного хищения не индексировался с 2003 года, то есть в 2025 году под такой статус попадают совсем не те преступления, для наказания за которые вводились эти термины.
Ранее Минпромторг и Минфин России разработали механизм технологического сбора, которым собираются обложить зарубежную и отечественную радиоэлектронику с компенсацией по той продукции, что включена в список локализованной. Эксперты предупреждают, что инициатива сделает электронику дороже на 4-6 процентов.
