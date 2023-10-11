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В стране и мире

Пособия по безработице в России собрались индексировать ежегодно

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Ежегодную индексацию пособий по безработице по фактической инфляции планируют предусмотреть в новой редакции закона о занятости, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, об этом договорились в рабочей группе Госдумы по разработке нового документа, в которой участвует министерство.

Котяков напомнил, что сейчас размер такого пособия (в 2024 году составит от 1613 до 13 751 рублей) определяется распоряжением правительства, а после изменений уровень его индексации будет устанавливаться согласно указанному показателю. Отмечается, что в проектировках бюджета на 2025-2026 годы уже заложены параметры, которые позволят проводить корректировку пособия уже в соответствии с новой редакцией закона.

Ранее в ведомстве выступили против идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В ответ на предложение депутатов приравнивать максимальный размер пособия к МРОТ в первые три месяца выплаты и к его половине в следующие три месяца в Минтруде посоветовали скорректировать проект так, чтобы «размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливались не законодательным актом».

Сам МРОТ повысят в 2024 году сразу на три тысячи рублей, до 19 242 рублей. В правительственном законопроекте также присутствует инициатива об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты - с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов, тогда как до сих пор устанавливалось на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

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Источник — lenta.ru
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