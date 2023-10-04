Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

04.10.2023 | 14:58

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что с октября в России стали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предупредила, что каждый месяц собственники оплачивают содержание и ремонт общей площади, что входит в коммунальные платежи. К дополнительным расходам способны привести недобросовестные действия самих жильцов.

Согласно новым правилам в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания. Устанавливать личность виновников и разыскивать их намерены с помощью записей с камер видеонаблюдения и очевидцев.

«При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права», - заключила Казанцева.

Ранее в Госдуме рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ. Для этого необходимо установить трехтарифный счетчик на электроэнергию.