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В стране и мире

В России с октября вырастут зарплаты бюджетников и госслужащих

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В России с 1 октября увеличат на 5,5 процента зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в стране. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что с 1 октября у некоторых категорий госслужащих в России выросли зарплаты. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Как отмечалось, зарплаты будут проиндексированы на 5,5 процента.

Также уточнялось, что на 10,5 процента повысят оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Кроме этого, увеличатся оклады военных, которые проходят службу по призыву. На 10,5 процента увеличатся зарплаты и той части госслужащих, которая относится к силовому блоку.

В июле сообщалось, что с начала 2023 года на российском рынке труда сильнее всего увеличились зарплатные предложения в сфере офис-служб и бизнес-услуг. Работодатели в этой отрасли предлагали сотрудникам оплату на 22 процента выше, чем в первом полугодии 2022 года.

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Источник — lenta.ru
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