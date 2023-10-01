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В стране и мире

Назван срок запуска доставки еды дронами

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Доставку еды и посылок дронами планируют запустить в 2024 году. Срок начала работы сервиса назвало издание «Москвич Mag».

Сейчас Центр управления городской аэромобильностью занимается созданием зоны, где станут возможны такие полеты с грузами. К настоящему моменту уже оснащены взлетные площадки, установлены наземные станции АЗН-В и система мониторинга спутниковых навигационных сигналов, по которым будут летать дроны.

Экспериментальные полеты пройдут в Зеленограде и охватят территорию в 1,6 тысячи гектаров. Для доставок будут использоваться несколько моделей дронов, включая устройства от компаний UVL Robotics, Glory Air, «Геоскан» и Fixar. Вес первых грузов ограничится 30 килограммами. По данным журналистов, в экспериментальных доставках примут участие продуктовые ретейлеры, популярная сеть пиццерий, оператор связи и крупный девелопер. Однако ни одна из компаний пока не подтвердила планы официально.

При этом эксперты отмечают, что площадку для экспериментов могут не одобрить из-за близости к аэропорту Шереметьево. По словам гендиректора «Русдронопорта» Николая Ряшина, ситуация с московским небом остается напряженной. «Думаю, что приоритет продолжат отдавать безопасности, нежели экспериментальным режимам по доставке еды», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в будущем жители Московского региона смогут заказать себе набор блюд морской кухни с доставкой на частном самолете из одного из ресторанов Сочи. Услуга обойдется в 9,98 миллиона рублей без учета стоимости продуктов.

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Источник — lenta.ru
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