Назван срок запуска доставки еды дронами

01.10.2023 | 12:43

Доставку еды и посылок дронами планируют запустить в 2024 году. Срок начала работы сервиса назвало издание «Москвич Mag».

Сейчас Центр управления городской аэромобильностью занимается созданием зоны, где станут возможны такие полеты с грузами. К настоящему моменту уже оснащены взлетные площадки, установлены наземные станции АЗН-В и система мониторинга спутниковых навигационных сигналов, по которым будут летать дроны.

Экспериментальные полеты пройдут в Зеленограде и охватят территорию в 1,6 тысячи гектаров. Для доставок будут использоваться несколько моделей дронов, включая устройства от компаний UVL Robotics, Glory Air, «Геоскан» и Fixar. Вес первых грузов ограничится 30 килограммами. По данным журналистов, в экспериментальных доставках примут участие продуктовые ретейлеры, популярная сеть пиццерий, оператор связи и крупный девелопер. Однако ни одна из компаний пока не подтвердила планы официально.

При этом эксперты отмечают, что площадку для экспериментов могут не одобрить из-за близости к аэропорту Шереметьево. По словам гендиректора «Русдронопорта» Николая Ряшина, ситуация с московским небом остается напряженной. «Думаю, что приоритет продолжат отдавать безопасности, нежели экспериментальным режимам по доставке еды», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в будущем жители Московского региона смогут заказать себе набор блюд морской кухни с доставкой на частном самолете из одного из ресторанов Сочи. Услуга обойдется в 9,98 миллиона рублей без учета стоимости продуктов.