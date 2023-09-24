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В стране и мире

Россиян предупредили о рисках снижения пенсии до конца года

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Размер пенсии могут уменьшить в течение двух-трех месяцев в том случае, если стало известно об ошибке при расчете, исчезли основания для доплат или было выявлено мошенничество. Об этом россиян предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет агентство «Прайм».

По его словам, первая и наиболее распространенная причина - в ходе ревизии или допмониторинга была обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные. К примеру, продолжительность трудового стажа, уточнил Соловьев.

«В этом случае никакой вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер пенсии уменьшится», - объяснил эксперт.

Кроме того, размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз. Чаще всего это происходит, начиная с третьего месяца неявки к врачам в положенный срок, подчеркнул юрист.

Помимо этого, выплата по потере кормильца прекращается. Если получатель достиг совершеннолетия или закончил очную учебу. Пенсию иностранному гражданину, как отметил Иван Соловьев, могут прекратить выплачивать, если у него истек срок действия вида на жительство.

Если российские пенсионеры в течение полугода не является за пенсией в кассу почты или не получает деньги курьером, то выплату также могут приостановить до выяснения обстоятельств.

Ранее эксперты заявили, что россиянам следует начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет. Специалисты напомнили, что страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Эксперты посоветовали заранее оценивать величину страхового стажа и количество баллов. Это можно сделать по выписке из лицевого счета на госуслугах. Если пенсионных баллов недостаточно, а «доработать» для них нет возможности, баллы можно докупить.

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Источник — lenta.ru
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