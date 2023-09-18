Школьникам на уроках в России предложат выбрать президента

18.09.2023 | 13:03

Школьникам в России на одном из сентябрьских уроков «Разговоров о важном», который приурочен к юбилею ЦИКа, предложат выбрать президента. Это следует из материалов на сайте курса.

Занятие, где ученики выберут «сказочного президента», пройдет среди школьников первых и вторых классов 25 сентября. Чтобы объяснить детям, как проходят выборы президента, им предложат принять участие в них. Преподаватели должны позитивно высказаться о российской избирательной системе, говорится в сценарии к занятию.

Кандидатами на выборах выступят Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни-Пух - у каждого из персонажей есть собственная предвыборная программа.

Золушка является единственным положительным персонажем в выборах - она предлагает сделать жизнь избирателей лучше совместными усилиями и говорит о важности семьи. В свою очередь, Лиса Алиса обещает построить город с игровыми автоматами, которые приумножат капитал жителей, а Винни-Пух - дать горшок с медом и воздушный шар каждому избирателю.

Кандидат в президенты Карабас-Барабас в своем предвыборном заявлении говорит: «Жизнь - это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место, свое назначение. Я организую вам большую сцену и хорошую зарплату».

Еженедельные «Разговоры о важном» проходят в российских школах по понедельникам с 5 сентября 2022 года. Эти патриотические уроки обязательны для посещения, несмотря на то, что относятся к внеурочной деятельности учеников 1-11 классов.