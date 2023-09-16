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В стране и мире

В России пропал популярный препарат

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В российских аптеках зафиксировали нехватку антидепрессанта «Прозак». О пропаже популярного препарата сообщает РБК со ссылкой на фармацевтов и источника в крупной федеральной аптечной сети.

Корреспонденты издания узнали, что в Москве на 16 сентября препарат был доступен только в четырех из почти 2,4 тысячи аптек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека». Схожая ситуация в Петербурге, где таблетки можно найти в двух из 1,3 тысячи аптек. В Новосибирске и Казани лекарство найти невозможно.

Сотрудники аптек рассказали, что «Прозака» больше нет на складах, а последняя поставка производилась в июне. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Минздрава. При этом о следующих поставка фармацевты не в курсе.

Источник издания в крупной федеральной аптечной сети признался, что сейчас в аптеках продаются остатки. Лекарства нет у поставщиков, подтвердили в «Ассоциации независимых аптек».

В марте стало известно, что производитель «Прозака» американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. За год до этого Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз ряда неосновных лекарств в Россию.

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Источник — lenta.ru
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