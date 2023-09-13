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В стране и мире

В Госдуме предложили закрыть «Уральские авиалинии»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев предложил в Telegram закрыть авиакомпанию «Уральские авиалинии».

По его словам, размер компенсации «за испуг» всем пассажирам севшего в поле Airbus составит 15,9 миллиона рублей. Селезнев возмутился, что для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом в десятки миллиардов в год эта выплата «копеечная».

«А вообще, пилотов нужно, безусловно, к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — написал депутат.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник раскритиковал экипаж экстренно севшего в поле Airbus A320 и назвал летчиков идиотами. По словам эксперта, пилотам лайнера повезло, что они нашли пшеничное поле.

Летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области 12 сентября. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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Источник — lenta.ru
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