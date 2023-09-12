Появились кадры с места аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

12.09.2023 | 10:08

Появилось видео с места аварийной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле в Новосибирской области.

Ролик публикует МЧС России у себя в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в передней, средней и хвостовой частях Airbus открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с пассажирским лайнером стоят пожарные машины, а также работники экстренной службы, пассажиры рейса и члены экипажа. Паники у людей нет.

Ранее 12 сентября стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги. После этого оно пропало с радаров.

Уточняется, что на борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.

Видео t.me/mchs_official.