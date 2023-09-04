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В стране и мире

Столкнувшую правнука с балкона российскую пенсионерку отправили на лечение

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В городе Кушве Свердловской области 70-летнюю женщину, сбросившую со второго этажа своего трехлетнего правнука, отправили на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пенсионерку признали больной с психическим расстройством. Она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По данным ведомства, вечером 15 октября 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила мальчика на подоконник балкона на втором этаже и силой вытолкнула наружу. В результате ребенок упал с высоты 4,9 метра и ударился головой.

Прибывшие на место медики доставили мальчика в центральную больницу Кушвы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки.

Пострадавший уже выписан из больницы.

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Источник — lenta.ru
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