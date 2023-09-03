В России начнут по-новому избавляться от электроники

03.09.2023 | 14:52

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила по обращению с отходами электроники. О том, что избавляться от такого мусора начнут по-другому, сообщает канал «360».

Нововведения устанавливают обязательную глубину утилизации электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) на уровне 85 процентов. Кроме того, для утилизаторов вводятся требования по наличию системы весового контроля и необходимых мощностей - до сих пор от них требовалось только наличие специальной лицензии.

«Перед организациями, которые занимаются утилизацией, будет стоять задача из всей массы поступивших на переработку отходов получить 85 процентов вторичного сырья - например, из 100 килограммов старой электроники достать 85 килограммов пластика, стекла, черного и цветного металлолома», - пояснил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он добавил, что меры помогут снизить негативное влияние на окружающую среду, развить экономику замкнутого цикла и усовершенствовать отрасль обращения с отходами.

Ранее количество мусора от гаджетов по всему миру сравнили по весу с Великой Китайской стеной. Значительное количество металла, пластмассы и драгоценных минеральных ресурсов редко перерабатывается. Ученые призвали отказаться от такого подхода в пользу ремонта техники и переработки компонентов, чтобы уменьшить потребность в новых ресурсах и сократить углеродный след.