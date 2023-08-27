Врач назвал допустимую суточную дозу пива

27.08.2023 | 11:40

Регулярное употребление даже одной бутылки пива может привести к болезням печени, считает хирург Александр Умнов. Допустимую суточную дозу хмельного напитка он назвал в беседе с Life.

Врач отметил, что многие ошибочно считают пиво безопасным и пьют его без ограничений. В результате, говорит Умнов, у некоторых к 30 годам развивается устойчивая психологическая и физическая зависимость от напитка, а также возникают проблемы со здоровьем. Специалист подчеркнул, что организму вредят даже умеренные порции алкоголя.

«Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых - это 60-80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени», - пояснил Умнов.

Специалист добавил, что у любителей пива выше риск заболеть диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и гастритом. Кроме того, у мужчин и женщин снижается уровень тестостерона, это, по словам Умнова, приводит к проблемам в работе половой системы. К тому же, продолжил врач, злоупотребление пивом у мужчин провоцирует рост женских гормонов эстрогенов, что приводит к изменению формы груди.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.