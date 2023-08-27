Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 авг 2023|13:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач назвал допустимую суточную дозу пива

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Регулярное употребление даже одной бутылки пива может привести к болезням печени, считает хирург Александр Умнов. Допустимую суточную дозу хмельного напитка он назвал в беседе с Life.

Врач отметил, что многие ошибочно считают пиво безопасным и пьют его без ограничений. В результате, говорит Умнов, у некоторых к 30 годам развивается устойчивая психологическая и физическая зависимость от напитка, а также возникают проблемы со здоровьем. Специалист подчеркнул, что организму вредят даже умеренные порции алкоголя.

«Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых - это 60-80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени», - пояснил Умнов.

Специалист добавил, что у любителей пива выше риск заболеть диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и гастритом. Кроме того, у мужчин и женщин снижается уровень тестостерона, это, по словам Умнова, приводит к проблемам в работе половой системы. К тому же, продолжил врач, злоупотребление пивом у мужчин провоцирует рост женских гормонов эстрогенов, что приводит к изменению формы груди.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте