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В стране и мире

Массовое отравление грибами произошло в российском детском лагере

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Подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, за помощью к медикам обратились пять человек. Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных врачи диагностировали тяжелое состояние и средней степени тяжести.

Пострадавшим по 14-17 лет. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Дополнение: по сведениям «Фонтанки», все пострадавшие в лагере в Ленобласти девочки. Других подробностей о происшествии издание не привело.

В июле сообщалось, что в Москве двухлетнюю девочку доставили в больницу после того, как она нашла и съела гриб на улице. Это произошло в момент, когда мать ребенка отвлеклась. Девочку доставили в токсикологию.

До этого в Подмосковье годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки.

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Источник — lenta.ru
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