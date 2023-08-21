Домашняя собака спасла девятилетнюю россиянку от падающей ветки

В Санкт-Петербурге домашняя собака по кличке Броня спасла девятилетнюю хозяйку от огромной ветки, упавшей с дерева. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на улице Руднева, его записала камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как девочка идет с питомцем по дороге. Внезапно собака резко дергается и тащит ее вперед. Спустя секунду в нескольких сантиметрах от ребенка на землю падает огромная ветка. Пес успел среагировать раньше хозяйки, в результате чего она не пострадала.
Мать девочки утверждает, что в округе есть еще много сухих веток, которые в любой момент могут упасть на людей. Она обратилась в садово-парковое предприятие, однако на ее жалобу не отреагировали.
Ранее сообщалось, что в США домашняя собака спасла четырехлетнего мальчика от медведя. Отец ребенка отметил, что позже пес был вознагражден за героический поступок.
Видео - t.me/mashmoyka.
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