В Анапе название села превратили в ругательство

20.08.2023 | 16:28

В Анапе неизвестные превратили в созвучное ругательство название села Сукко, переставив камни на склоне горы.

Об этом сообщается в Telegram-канале отдела ОМВД России по городу.

В полиции сообщили, что проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жители поселка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга положили огромный болт на месте непостроенного парка.

Они рассказали, что застройщик СК «Дальпитерстрой» обещал возвести парк еще 10 лет назад и в июле 2023 года поселок отметил юбилей этого обещания.

Фото t.me/OMVD_Anapa_news.