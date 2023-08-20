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В стране и мире

Россиянам посоветовали открывать краткосрочные вклады

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Открытие нового краткосрочного вклада после резкого роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) принесет россиянам наибольшую доходность. Фиксировать устойчивую прибыль на более длительный срок банки в настоящее время не готовы, сообщает «Комсомольская правда».

По итогам экстренного заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта - с 8,5 до 12 процентов годовых. На этом фоне самыми выгодными стали вклады на срок 3–6 месяцев. Однако торопиться с размещением денежных средств не стоит - лучше подождать 1,5–2 недели, пока банки не сделают новых выгодных предложений, приводится совет в материале.

Финансовым организациям необходимо время, чтобы изменить тарифную политику. С большой долей вероятности в конце августа-начале сентября ставки по некоторым видам банковских вкладов могут подняться до 13–14 процентов годовых.

Однако, если у клиента сейчас открыт вклад на три месяца, можно закрыть его и разместить деньги на новый по более выгодным условиям. В случае с долгосрочными вкладами подобная стратегия не сработает, поэтому будет «проще оставить все как есть».

Ранее управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев рассказал о невыгодности банковских вкладов под высокий процент. По его словам, даже повышенные ставки не гарантируют клиентам прибавки доходов. Дело в том, что подобные вклады подразумевают меньшие проценты на крупные суммы денег, а ставку смогут пересматривать лишь через три месяца после размещения средств.

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Источник — lenta.ru
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