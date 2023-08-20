Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 авг 2023|13:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

«Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает ТАСС.

Там уточнили, что связь с «Луной-25» была потеряна 19 августа около 14:57 по московскому времени. После этого в течение двух дней специалисты пытались найти аппарат и восстановить связь с ним, однако их усилия успехом не увенчались.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - заявили в госкорпорации.

Как подчеркнули в «Роскосмосе», в ближайшее время будет сформирована межведомственная комиссия, которая займется выяснением причин крушения аппарата.

Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя три дня, 14 августа, станция передала первые снимки из космоса. Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя не удалось перейти на предпосадочную орбиту с нужными параметрами.

Фото Кирилла Зыкова, РИА Новости.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте