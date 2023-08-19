Россияне стали отказываться от репетиторов для детей

19.08.2023 | 14:39

Родители школьников в целях экономии стали отказываться от услуг репетиторов для своих детей, выяснили эксперты онлайн-школы «Сотка». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным онлайн-школы, 44 процента родителей решили полностью отказаться от услуг репетиторов в пользу онлайн-сервисов. 11 процентов совмещают индивидуальные занятия с репетиторами и онлайн-сервисы. 3 процента планируют вернуться или вернулись к практике подготовки с репетиторами.

Падение интереса к репетиторам по сравнению с 2018-2021 годами составило до 17 процентов.

«Причина отказа от репетиторов, как правило, в стоимости. Если подготовка к одному экзамену с экспертом по ЕГЭ обойдется родителям минимум в 126 тысяч рублей, то при заинтересованности ребенка и контроле родителя через онлайн-сервисы эта сумма может сократиться до 3 тысяч рублей», — объяснил генеральный директор онлайн-школы Тимур Ибрагимов.

В 2022 году средний чек на индивидуальное занятие для подготовки к ЕГЭ вырос на 9 процентов. Средняя стоимость урока по самому «дешевому» предмету, географии, начинается с 700 рублей. А стоимость занятия по самому «дорогому» экзамену, английскому языку, начинается с 2 200 рублей. Год такой подготовки обходится родителям в среднем от 126 до 396 тысяч рублей за один предмет.

Парадокс онлайн-рынка образования, по данным исследования, заключается в том, что большее количество занятий предлагается по меньшей цене. Это связано с увеличением спроса на подготовку к экзаменам во второй половине года и в апреле-мае. Поэтому наиболее выгодная стоимость предлагается летом и в первые месяцы осени.

«Это связано с автоматизацией процесса обучения. Программа предмета составлена заранее с учетом особенностей экзаменов этого года. Преподаватели — эксперты ОГЭ и ЕГЭ — заранее записывают теоретические уроки и распределяют их по блокам от простого к сложному», — рассказал Ибрагимов.

Директор онлайн-школы объяснил, что практические занятия проводятся дистанционно, а все вопросы ученики задают в чате.

«Также после каждого урока есть домашнее задание, проверка которого квалифицированными наставниками занимает около 15 минут. В процессе обучения решаются пробники. Все справочные материалы для повторения бесплатны, их можно скачать и распечатать для себя», — добавил он.

Наиболее выгодными оказываются варианты с ежедневными или почти ежедневными занятиями.

Онлайн-формат подготовки подходит мотивированным, усидчивым детям с хорошими знаниями по предмету. В таком случае консультации будут действительно эффективны. В иных ребенок освоит только четвертую часть программы экзамена. Таким школьникам и требуются индивидуальные репетиторы в большей степени.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о трудовом воспитании школьников, который, в частности, подразумевает возвращение в школы серебряных медалей.