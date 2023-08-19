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В стране и мире

Россиянам пообещали рост цен на молоко и яйца

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Ослабление рубля может повлечь рост цен на целый ряд продуктов питания: молоко, яйца и колбасные изделия. Такой вариант развития событий пообещала россиянам доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова в разговоре с «Аргументы и Факты».

Хотя все эти продукты производятся отечественными компаниями, курсы валют все же влияют на их себестоимость, потому что фермерам приходится закупать ряд необходимых для производства товаров за рубежом.

«Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования», — объяснила эксперт.

Упаковочные материалы тоже зачастую приходится приобретать за рубежом. Долгова добавила, что в «зоне риска» из-за слабого рубля могут оказаться именно цены на яйца, так как российские сельхозпроизводители выводят кур-несушек из импортных яиц.

Ранее о росте цен предупредили производители глазированных сырков. Этот продукт подорожает осенью в среднем на 20 процентов из-за роста цен на ингредиенты и влияющий на стоимость всех продуктов бензин. Некоторые виды сырков могут подорожать на 40-50 процентов, из-за чего ряд позиций обойдется покупателям более чем в 120 рублей за штуку, узнали журналисты.

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Источник — lenta.ru
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