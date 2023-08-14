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В стране и мире

В России предложили изменить размер единого пособия на детей

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В России стоит изменить сумму единого пособия на детей. Нужно предоставлять выплату в том размере, которая позволит семье выйти из черты бедности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что сегодня почти десять миллионов семей получают пособие на детей от рождения до 17 лет. При этом не все семьи выходят из черты бедности, даже получая выплату.

«Будущее за тем, чтобы предоставлять пособие, особенно для семей с маленькими детьми, когда оба родителя не могут еще позволить себе полноценно работать, не в виде прожиточного минимума или, например, минимального размера оплаты труда, а именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности», - заявила она.

Бессараб сообщила, что в осеннюю сессию собирается запросить информацию от правительства по вопросу показателя эффективности пособия: сколько семей остается за чертой бедности и какие средства потребуются для выхода из нее.

«Это очень амбициозные планы с учетом дефицитного бюджета, поэтому, я думаю, вряд ли удастся их воплотить в осеннюю сессию. Но задуматься об этом уже стоит», - заключила парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей, у которых все дети несовершеннолетние, а самый младший ребенок не достиг 14 лет.

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Источник — lenta.ru
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