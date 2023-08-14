Россиян предупредили о подорожании майонеза

14.08.2023 | 12:20

Крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Аналитики подчеркнули, что в стране стабильно потребляют майонез, поэтому подорожание на 5-12 процентов не вызовет риски для спроса.

В свою очередь в Минсельхозе заверили, что у властей есть инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Кроме майонеза подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.

Ранее власти России прокомментировали рост цен на продукты. В частности, в Минпромторге не видят предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Виктор Евтухов.