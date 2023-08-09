Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

09.08.2023 | 12:08

Число пострадавших при мощном взрыве в Сергиевом Посаде под Москвой резко выросло. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, сейчас медицинская помощь оказывается 20 людям. В сообщении также говорится, что, вероятно, число пострадавших больше.

На данный момент сведения о числе пострадавших разнятся: Telegram-канал Mash заявил, что ранены 15 человек. Ранее также были данные о том, что по меньшей мере восемь человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде. Baza писала, что под завалами, возможно, еще остаются люди.

О мощном взрыве под Москвой стало известно 9 августа. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Позднее появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

В местной администрации прокомментировали мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Тогда же представитель ведомства сообщил, что причины происшествия сейчас выясняются. Помимо этого, глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что выехал на место инцидента.

Видео: телеграм-канал Shot.