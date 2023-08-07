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В стране и мире

Врач рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца

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Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в причинах преждевременной смертности людей по всему миру, сообщил главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы Игорь Золотницкий. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал о неочевидной связи между здоровьем сердца и зубов.

По словам специалиста, современные исследования показали, что плохое состояние полости рта и заболевания десен (например, пародонтит) связаны с повышенным риском развития сердечных патологий. Дело в том, что болезни зубов и воспалительные процессы в полости рта увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, а это в свою очередь оказывает негативное влияние на сердечные клапаны.

«Пациенты, у которых на зубах желтый, коричневый или черный налет чаще других имеют бляшки на стенках сосудов. Появление бляшек приводит к развитию атеросклероза и другим тяжелым последствиям», - предупредил стоматолог. Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, после 45 лет бляшечные образования имеют до 67 процентов людей.

Снизить риск развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы можно, соблюдая правила индивидуальной гигиены полости рта и раз в полгода посещая врача-стоматолога, обратил внимание Золотницкий.

Ранее врачи Массачусетской больницы провели эксперимент и выяснили, что недельные занятия спортом снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Источник — lenta.ru
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