Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

03.08.2023 | 12:44

На 82-м году жизни скончалась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, передает ТАСС.

«Она скончалась. Ее не стало, нет ее, к сожалению, Царствие Небесное», — заявил собеседник агентства.

24 июля 81-летней звезде фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» стало плохо: она лечилась дома, а потом потеряла сознание, начала хрипеть, ее температура превысила 40 градусов. Для Мирошниченко вызвали скорую помощь и увезли ее в реанимацию.

Позже стало известно, что у госпитализированной народной артистки России произошла остановка сердца. Медикам удалось восстановить сердцебиение актрисы. Врачи предварительно диагностировали у актрисы аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у Мирошниченко подтвердился грипп, который повлек за собой осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка.

1 августа появилась информация о том, что звезда находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Источники заявляли, что ее состояние крайне тяжелое.