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В стране и мире

Названы иномарки с наиболее подорожавшими запчастями

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С начала января по середину июля 2023 года в России подорожали комплектующие для иномарок. Сильнее всего выросли в цене дефицитные запчасти, со ссылкой на исследование сервиса Drom.ru сообщает Autonews.

Аналитики учитывали цены в ключевых российских городах для автомобилей Lada, Volkswagen, Toyota, Hyundai и Audi. С начала года стоимость свечей зажигания для Audi выросла на 19,7 процента, до 1020 рублей. В то же время средняя цена этих комплектующих для прочих марок снизилась на 8 процентов, до 860 рублей.

Наиболее подорожавшей категорией комплектующих эксперты назвали дефицитные запчасти, которые приходится искать под заказ. Среди них - кузовные детали на иномарки, а также блоки контроля двигателя и датчики расхода воздуха. Так, стоимость датчиков для Toyota выросла на 16 процентов, до 1,2 тысячи рублей, а блоков управления двигателем для Volkswagen - на 12,5 процента, до 4 тысяч рублей.

Тормозные диски и колодки подорожали для большинства представленных на рынке машин. Однако сильнее всего подорожание ощущается для автомобилей японских марок. Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов прогнозирует, что запчасти продолжат дорожать из-за ослабления рубля. В ближайшее время их стоимость вырастет еще на пять-семь процентов, добавил он.

С начала 2023 года автозапчасти в России подорожали на 20-35 процентов. По словам представителей рынка, цены растут, так как поставки чувствительны к колебаниям курса валют, и из-за ослабления рубля комплектующие для автомобилей европейского, корейского и японского производства могут подорожать еще на 20-25 процентов. Чувствительнее всего могут подорожать компоненты, которые подлежат регулярной замене - шины, тормозные диски и колодки, а также фильтры, масла и моторные свечи.

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Источник — lenta.ru
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