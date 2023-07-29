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Путин высказался о переговорах по Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готовы продолжать диалог. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что власти Украины издали специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Россией.

«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал он.

Ранее глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что в настоящий момент переговоры с Украиной невозможны, однако вины России в этом нет. Депутат также напомнил об указе украинского лидера Владимира Зеленского, запрещающий проведение переговоров с Москвой.

1 июля президент Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что его страна выйдет на свои международно признанные границы. По его словам, речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток страны, но и Крым.

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Источник — lenta.ru
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