24.07.2023 | 09:04

Крым атаковали 11 беспилотников, которые были сбиты или подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что после произошедшего на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крымский мост временно перекрывали для движения автомобилей дважды за утро. Сначала на шесть минут движение было приостановлено в районе четырех часов утра по московскому времени, затем это произошло около семи утра. О причинах не сообщалось.