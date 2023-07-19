Сетевое издание|18+|Среда|19 июл 2023|13:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Иномарки чиновников предложили распродать на аукционах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников. С такой инициативой он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, рассказали РИА Новости представители партии «Новые люди».

Даванков считает, что так следует поступить с автомобилями производства «недружественных» стран, которыми сейчас пользуются госслужащие, депутаты и сенаторы. На вырученные на аукционах средства он предложил закупить машины у российских автоконцернов с долей иностранного участия менее 50 процентов.

Пересадить депутатов и чиновников на российские «Москвич» и Lada ранее уже призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, российские автомобили стали другими, более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые Lada и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке.

Минфин в ответ на это заявил, что готов продвигать введение ограничений по локализованности и первым участвовать в закупке отечественных автомобилей. Позже сервис SuperJob выяснил, что идею о переводе депутатов на отечественные автомобили поддержали 75 процентов россиян.

В начале июля автозавод «Москвич» показал новую модель под названием «Москвич 5», которая является копией китайского кроссовера JAC Sihao X6. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) «АвтоВАЗ» представил в качестве новинки кроссовер Lada X-Cross 5, который является копией китайского Bestune T77. Позднее президент компании Максим Соколов объяснил, что на замену эмблемы китайской компании на руле требуется несколько месяцев испытаний, поэтому ее решено было временно сохранить.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте