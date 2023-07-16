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В стране и мире

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Севастополь, задействовав семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогружного типа. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные предприняли попытку нанести удары по ряду объектов в Севастополе утром 16 июля.

Однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника на большом расстоянии от берега над водами Черного моря. Еще пять украинских дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, так и не достигнув намеченных целей.

Кроме того, в северной части Черного моря были замечены два катера ВСУ — их уничтожили из штатного вооружения, прокомментировали в Минобороны. Там также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее об атаке беспилотников ВСУ на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что дроны уничтожили над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

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Источник — lenta.ru
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