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В стране и мире

В Госдуме высказались о новых правилах списания налогов

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У большинства российских граждан не возникнет проблем с новыми правилами уплаты налогов, которые будут списываться автоматически. Сложности могут возникнуть только у малообеспеченных людей, имеющих в собственности большие земельные участки или дома. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Подоходный налог у граждан списывается автоматически при начислении заработной платы. Что касается налогов на недвижимость, землю, то, думаю, особенного дискомфорта возникнуть не должно, потому что отчисления не так велики. Проблемы могут возникнуть только у малообеспеченных граждан, владеющих большими земельными участками, домами», - допустил политик.

Сложности, по его мнению, могут возникнуть у предприятий малого бизнеса, где у большинства отсутствуют накопления ввиду низкой рентабельности.

«Я понимаю налоговую, им нужны деньги для бюджета. Но у нас есть золотовалютные резервы, деньги от продажи нефтегазовых ресурсов. Частично они за рубежом, частично мы можем конвертировать их в рубли и использовать для инвестиций», - отметил депутат.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) решили ввести механизм автоматического списания налогов с виртуальных кошельков граждан. Средства будут списываться в день отправки уведомления, а не по дедлайну 1 декабря.

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Источник — lenta.ru
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