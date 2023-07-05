В России создадут перечень пригодных для использования подержанных автозапчастей

05.07.2023 | 12:01

В России решили создать перечень автозапчастей, пригодных для повторного использования в ремонте. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, его цитирует газета «Известия».

По словам главы объединения, работа над составлением документа продлится в течение двух месяцев. Однако страховщикам может понадобиться провести исследование, какие подержанные детали можно устанавливать в автомобиль, чтобы это не угрожало безопасности дорожного движения.

Возможность использования б/у деталей позволит не только сделать ремонт по ОСАГО, но и восстановить автомобиль, если убытки водителя не покрывает страховка, объяснил Уфимцев. Этот список поможет россиянам, которые ищут подержанные запчасти самостоятельно, чтобы те выбрали безопасные комплектующие. Одновременно с этим страховщики предлагают увеличить сроки ремонта по страховке в полтора раза - с 30 до 45 дней.

В 2022 году после начала боевых действий на Украине автотовары в России подорожали на 22,8 процента. Это заставило автовладельцев чаще экономить на комплектующих, заявили в Союзе автосервисов России. Россияне стали чаще выбирать бюджетные бренды, в результате объем продаж расходников упал на 5,5 процента в количественном выражении и вырос на 16,1 процента в денежном.

Чтобы справиться с дефицитом автозапчастей Минфин и Банк России предложили использовать при ремонте автомобилей по полису ОСАГО подержанные детали, например, фары. Главным условием в ведомствах назвали разработку соответствующих гарантий безопасности. В Госдуме также предложили создать индустрию восстановления запчастей, бывших в употреблении. В пример привели подобные отрасли в Китае, Турции, ЮАР и США.