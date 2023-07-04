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В стране и мире

В ЦБ объяснили падение курса рубля

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Текущее падение курса рубля, который 4 июля достиг рекордных отметок с конца весны 2022 года, связано с сокращением профицита торгового баланса России, объяснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Ее цитирует ТАСС.

Речь идет о соотношении импорта и экспорта в денежном выражении — после введения многочисленных санкций доходы от экспорта сократились, в то время как импорт вырос.

Юдаева добавила, что ЦБ исключает возможность влияния крупных сделок на рынке на курс рубля. Однако регулятор считает, что стали «более выраженными» налоговые периоды, когда экспортеры продают валютную выручку.

Представитель регулятора также уверила, что риски финансовой стабильности отсутствуют. В связи с этим Банк России не видит необходимости в возврате обязательной продажи валютной выручки экспортерами, отметила Юдаева.

В ходе торгов на Московской бирже евро торговался выше 98 рублей. Доллар также штурмовал максимум за 15 месяцев, превысив уровень 90 рублей. Год назад обе валюты были в полтора раза дешевле.

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Источник — lenta.ru
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