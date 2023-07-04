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В стране и мире

Названы самые популярные автомобили у россиян

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С 26 июня по 2 июля 2023 года в России продали 21 641 новый легковой автомобиль - это рекордный показатель с марта 2022-го, сообщает агентство «Автостат».

Лидерами рынка стали модели производства «АвтоВАЗ»: самым популярным автомобилем стала Lada Granta, продажи которой составили 3747 экземпляров. На втором месте расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max - за неделю в стране продали 1251 автомобиль. Третью строчку рейтинга заняла Lada Vesta NG, которая вернулась в салоны с начала июня - ее продажи составили 1169 штук.

В топ-5 по популярности у россиян вошли также кроссовер Haval Jolion (эту модель купили 1147 раз), и кроссовер Geely Coolray (841). Также среди востребованных автомобилей эксперты назвали Omoda C5, Chery Tiggo 4 PRO, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel и «Москвич 3».

По данным опроса «Авто Mail.ru», самыми узнаваемыми брендами китайских машин в России стали Haval и Chery. С ними знакомы 89 процентов из более чем 8000 участников опроса.

Чуть менее (87 процентов) известны китайские производители Geely, Exeed (78 процентов), Great Wall (76 процентов), Changan (72 процента) и FAW (70 процентов). Недавно появившиеся в стране бренды не так распространены - с марками Omoda и Tank знакомы 70 и 64 процента респондентов, а Dongfeng и GAC - около половины опрошенных.

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Источник — lenta.ru
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