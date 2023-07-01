Письмо пассажира «Титаника» продали за миллион рублей

01.07.2023 | 14:19

Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром «Титаника» Рамоном Артагавейтия Гомес семье, продано на аукционе за 12 тысяч долларов (примерно 1 060 000 рублей). Об этом РИА Новости рассказал представитель аукционного дома Zorrilla.

Аукцион проходил в Монтевидео. Выставленное на продажу письмо было написано от руки на трех страницах. Гомес отправил его 12 апреля 1912 года из Ирландии, где лайнер сделал последнюю остановку перед тем, как выйти в воды Атлантического океана. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Также с молотка ушла фотография уругвайца, сделанная в 1909 году.

Ранее стало известно о сознательном выборе плохих материалов для батискафа «Титан», который с пятью пассажирами на борту спустился к месту крушения «Титаника».

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.

Известно, что на борту судна находились пять человек: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. Никому из них спастись не удалось.