В российском регионе нашли тело пропавшего мальчика

29.06.2023 | 08:04

И.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов рассказал, что в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева.

Отмечается, что он скончался еще несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала факт смерти, сообщает портал E1.

«Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми», - заявил Надбитов.

Он добавил, что при этом они не предпринимали меры для установления обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна, в связи с чем о его смерти долгое время было неизвестно. Тело несовершеннолетнего обнаружили в гаражах.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело последнего из троих пропавших на реке в Приморье детей. Тело 12-летней девочки, которая вместе с двумя друзьями утонула в реке, достали из водоема 26 июня.