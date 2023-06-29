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В стране и мире

Раскрыты детали смерти пропавшего в Екатеринбурге мальчика

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Шестилетний мальчик, тело которого ранее обнаружили в гаражах в Екатеринбурге, умер еще в декабре прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале портал E1 со ссылкой на собственный источник.

«Источник сообщил, что смерть шестилетнего ребенка наступила в декабре», - сказано в сообщении.

Сообщалось, что приемная мать несовершеннолетнего долгое время скрывала факт его смерти от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, которые, в свою очередь, не приняли меры для установлению обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело последнего из троих пропавших на реке в Приморье детей. Тело 12-летней девочки, которая вместе с двумя друзьями утонула в реке, достали из водоема 26 июня.

24 июня дети 8, 9 и 12 лет отправились на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Во время купания один из мальчиков начал тонуть и звать на помощь. Остальные дети попытались спасти друга, однако их унесло течением. В итоге мальчик зацепился за корягу, сумел выбраться на берег и рассказать о произошедшем взрослым.

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Источник — lenta.ru
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