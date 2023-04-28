Россиян захотели сделать ответственными за пожары на их земле

28.04.2023 | 14:40

Собственников земли в России захотели сделать ответственными за любой пожар, произошедший на их участке.

С предложением внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) выступило МЧС, пишет «РИА Новости».

Нововведения предполагают, что владельцы территории будут привлекаться к ответственности в случае возгораний вне зависимости от того, кто нарушил пожарную безопасность.

«Наша задача, с учетом в том числе свердловской трагедии, все-таки инициировать изменения в КоАП», — пояснил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

25 апреля в поселке Сосьва в Свердловской области случился пожар около лечебно-исправительного учреждения №23. Из-за возгорания были эвакуированы 240 осужденных, в ходе тушения и разбора завалов специалисты обнаружили одного погибшего.