Володин опубликовал новый пост об отмене домашнего задания в школах

Госдума планирует выработать предложения, которые касаются изменения ситуации с нагрузкой на школьников и домашними заданиями. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Тема отмены домашних заданий и возросшей нагрузки на школьников, как указал парламентарий, вызвала оживленную дискуссию.

Большинство считает, что нагрузка на детей избыточна и ее необходимо снижать, сообщил Володин. Он добавил, что звучат предложения об изменении подходов к выполнению домашних заданий.

«С одной стороны - [звучат предложения] в части исключения формализма при его выполнении (использование искусственного интеллекта и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). С другой - [звучат предложения о] необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа», - указал политик.

Володин ранее сообщал, что вопрос отмены домашних заданий в школах становится более актуальным, так как у детей появляются причины для формального их выполнения. Речь идет об искусственном интеллекте (ИИ) и поиске готовых ответов в интернете, уточнил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что основная цель домашнего задания - развитие идей, а не поиск готовых решений и использование ИИ.

Источник — lenta.ru
