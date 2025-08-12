Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|16:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Любителям щелкать семечки назвали пять причин отказаться от этой привычки

Печать
Telegram

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что любители щелкать семечки могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Пять веских причин отказаться от этой привычки она назвала в своем Telegram-канале.

Павлова предупредила, что в семечках содержится большое количество омега-6 жирных кислот, которые в отличие от омега-3 усиливают воспаление в организме. К тому же этот продукт очень калорийный - в 100 граммах содержится почти 600 килокалорий. Также семечки повышают аппетит.

«Если ты не съешь семечек столько, чтобы заполнить желудок, то придется "догнаться" другой пищей», - пояснила врач.

По ее словам, в жареных семечках имеются конечные продукты гликирования, которые считаются одним из главных факторов ускоренного старения. Также этот продукт провоцирует появление на зубной эмали сколов и трещин, может содержать в себе яйца паразитов. В связи с этим, чтобы избежать заражения, Павлова посоветовала покупать сырые семечки, затем как следует их мыть и подсушивать в духовке или микроволновке.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала о признаках дефицита железа в организме. По ее словам, необходимо обратить внимание на постоянную усталость и апатию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте