В стране и мире

В Госдуме предупредили о последствиях запрета мигрантам бесплатно учиться в школах

Запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов может привести к тому, что приезжие без образования уйдут в криминал.

О последствиях предлагаемого законопроекта предупредил депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Газетой.Ru».

«Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно», - считает парламентарий.

Он напомнил, что Минпросвещения России уже проинформировало авторов документа, что он противоречит Конституции России. По мнению Федорова, в таком случае нужно запретить всем иностранцам нахождение на российской территории и «забыть о продвижении так называемого русского мира, лояльности к России».

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Его первую версию парламентарии отклонили в июле. Инициатива касается школьников всех возрастов с 1-го по 11-й класс. Авторы также предложили ограничить до трех число попыток для сдачи несовершеннолетними иностранцами обязательного теста на знание русского языка.

Источник — lenta.ru
