Разгадана тайна Бермудского треугольника

Австралийский ученый Карл Крушельницкий утверждает, что разгадал тайну Бермудского треугольника. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

По словам Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этой зоне нет никакой аномалии. Он подсчитал, что процент пропавших судов и авиалайнеров в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других частей мирового океана.

Крушельницкий признает, что в Бермудском треугольнике регулярно случаются авиакатастрофы и кораблекрушения. Большое количество подобных инцидентов он объясняет оживленным движением в этом районе, который к тому же считается сложным для навигации.

Бермудский треугольник - это участок Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. По легенде, там особенно часто пропадают самолеты и суда. Самый известный пример - исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.

Любители паранормального объясняют происходящее в Бермудском треугольники действием технологий Атлантиды, вмешательством инопланетян или разломом в пространстве-времени, который засасывает объекты в параллельную вселенную.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали странные звуки в стратосфере. Аудиоустройства на воздушных шарах записали странное ритмичное шуршание и потрескивание, у которого не нашлось очевидного источника.

Источник — lenta.ru
