В стране и мире

В России резко выросла заболеваемость менингококком. Врачи бьют тревогу и призывают к вакцинации населения

В России из-за активно распространяющейся менингококковой инфекции нужно принимать срочные меры. Зафиксировано уже 1,2 тысячи случаев заражения.

При этом за весь 2024 год было диагностировано 600 случаев инфицирования. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова указала, что данная тенденция говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации.

Со Степановой согласился ее коллега Михаил Фаворов, который также призвал внести вакцинацию от указанной инфекции в календарь прививок. Ее лучше проводить определенными вакцинами, которые будут давать иммунитет на все серотипы. Такие средства уже изобретены, подчеркнул специалист.

Прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. При этом всеобщей иммунизации населения нет, что на самом деле необходимо, указал Фаворов.

Рост заболеваемости объяснили

Рост случаев менингококковой инфекции педиатр Лилит Аракелян объяснила несколькими факторами. Так, некоторые родители из-за пандемии COVID-19 пропустили или отложили прививки. Кроме того, стало расти количество завозных случаев инфекции после активизации поездок за рубеж, а также число противников вакцинации.

«Что делать? Прививка - единственный способ профилактики. В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B», - заключила специалистка.

Распространение инфекции отчасти связали с мигрантами

Врач-инфекционист Андрей Матюхин отмечал, что опасная инфекция распространяется в России в том числе из-за мигрантов.

По словам специалиста, вызывающая заболевание бактерия может распространяться из-за приезжих из стран Африки и Азии. При этом он добавил, что способствовать распространению болезни могут общее снижение иммунитета и замедление темпов ревакцинации.

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Она может приводить к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма.

Источник — lenta.ru
